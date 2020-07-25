В Каменец-Подольском произошло ДТП со "скорой", пострадали трое людей

Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Сейчас причину аварии выясняют правоохранители

В Каменец-Подольском в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и кареты "скорой" пострадали трое людей. Сейчас причину аварии выясняют правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная столкнулись легковой автомобиль Honda Accord и карета скорой медицинской помощи. Как выяснилось, в результате ДТП в салоне легкового автомобиля оказались зажатыми водитель и двое его пассажиров. Их деблокировали спасатели и передали медикам.

Отмечается, что на момент аварии в салоне Honda Accord находилось четверо людей, а в "скорой" пятеро. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, в Броварском районе Киевской области столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Харькове столкнулись 5 автомобилей, в результате чего пострадали люди.

Также из-за увеличения числа летальных ДТП в Украине усилили контроль на дорогах; только в июле в автомобильных авариях погибли более 150 украинцев.