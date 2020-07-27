Біля Борисполя в ДТП з мікроавтобусом загинув водій

Сьогодні, 27 липня, під Києвом біля Борисполя зіштовхнувся легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинув водій.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, у результаті зіткнення автівок, мікроавтобус відлетів у відбійник. Також відомо, що водій буса від отриманих травм загинув на місці події. Наразі там працює поліція та "швидка". Усі подробиці аварії з'ясовує слідство.

Нагадаємо, в результаті ДТП під Києвом постраждали 9 пасажирів рейсового автобуса та ще одна людина загинула.

Також раніше повідомлялось, що у Кам'янець-Подільському Honda Accord в'їхала в автомобіль швидкої допомоги; в результаті аварії постраждали 9 людей.

Крім того РБК-Україна повідомляло, що у Броварському районі Київської області зіткнулися фура та легковий автомобіль, є загиблі.