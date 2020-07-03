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Возле аэропорта "Киев" вспыхнул пожар

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 11:34
Возле аэропорта "Киев" вспыхнул пожар
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)

На Воздухофлотском проспекте задерживается движение троллейбусов

На Воздухофлотском проспекте в Киеве вспыхнул пожар недалеко от аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. На проспекте перекрыто движение.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В месте, где произошел пожар, находятся гаражи.

Вместе с тем,в пресс-службе "Киевпастранс" сообщают, что задерживается движение троллейбуса №9, 22 по просп. Воздухофлотский, 74 в обоих направлениях.

Движение троллейбусов №9, 22 организовано от ул. Эрнеста к троллейбусному депо №3.

На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве пока информации о пожаре нет.

Напомним, вчера в Витовском районе Николаевской области вспыхнул пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв.м.

Кроме того, в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

РБК-Украина писало, что взрыв с пожаром в доме произошел в Харьковской области.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пожараэропорт
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