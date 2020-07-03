Біля аеропорту "Київ" спалахнула пожежа

Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)

На Повітрофлотському проспекті затримується рух тролейбусів

На Повітрофлотському проспекті в Києві спалахнула пожежа недалеко від аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського. На проспекті перекрито рух.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В місці, де сталася пожежа, знаходяться гаражі.

Разом з тим,в прес-службі "Київпастранс" повідомляють, що затримується рух тролейбуса №9, 22 по просп. Повітрофлотський, 74 у обох напрямках.

Рух тролейбусів №9, 22 організовано від вул. Ернеста до тролейбусного депо №3.

На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві наразі інформації про пожежу немає.

Нагадаємо, вчора в Вітовському районі Миколаївської області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м.

Крім того, в Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

РБК-Україна писало, що вибух з пожежею в будинку стався у Харківській області.

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Автор: Анастасия Рокитна