Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, а не один, - Минобороны Турции

Турция заявила, что взрывов возле аэропорта Кабулу было два, а не один. Число жертв в результате теракта продолжает расти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Министерства обороны Турции.
"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. В нашем подразделении нет жертв или пострадавших", - сообщает пресс-служба министерства.
Отметим, что по предварительной информации, в результате взрывов погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых есть дети.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Афганистане прогремел взрыв возле аэропорта Кабула.
Также РБК-Украина писало о том, что по предварительной информации, украинцев среди жертв и пострадавших в результате взрыва - нет.