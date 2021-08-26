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Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, а не один, - Минобороны Турции

Автор: Сергей Пышкин

Турция заявила, что взрывов возле аэропорта Кабулу было два, а не один. Число жертв в результате теракта продолжает расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Министерства обороны Турции.

"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. В нашем подразделении нет жертв или пострадавших", - сообщает пресс-служба министерства.

Отметим, что по предварительной информации, в результате взрывов погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых есть дети.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Афганистане прогремел взрыв возле аэропорта Кабула.

Также РБК-Украина писало о том, что по предварительной информации, украинцев среди жертв и пострадавших в результате взрыва - нет.

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ТурцияАфганистанТеракт