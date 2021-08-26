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Взрыв возле аэропорта в Кабуле: украинцев среди жертв нет

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 17:41
Взрыв возле аэропорта в Кабуле: украинцев среди жертв нет Фото: МИД отреагировал на взрыв в Кабуле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины уже следит за ситуацией с терактом вблизи аэропорта в захваченном талибами Кабуле. Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом возле аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала", - заявил он.

Напомним, сегодня днем возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. Предварительно, у ворот аэропорта подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека и десятки пострадали.

Как писало РБК-Украина, среди пострадавших есть американские военнослужащие.

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