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Біля аеропорту Кабулу прогриміли два вибухи, а не один, - Міноборони Туреччини

Автор: Сергій Пишкін

Туреччина заявила, що вибухів біля аеропорту Кабулу було два, а не один. Кількість жертв внаслідок теракту продовжує рости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Міністерства оборони Туреччини.

"За межами аеропорту Кабула сталися два вибухи. У нашому підрозділі немає жертв або постраждалих", - повідомляє пресслужба міністерства.

Відзначимо, що за попередньою інформацією, внаслідок вибухів загинули щонайменше 13 осіб, серед яких є діти.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Афганістані прогримів вибух біля аеропорту Кабулу.

Також РБК-Україна писало про те, що за попередньою інформацією, українців серед жертв та постраждалих внаслідок вибуху - немає.

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