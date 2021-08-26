В Кабуле прогремели новые взрывы, - TRT
Фото: в Кабуле прогремели новые взрывы, один из них возле аэропорта (Getty Images)
В Кабуле раздались очередные взрывы. По предварительной информации один из них был рядом с аэропортом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT.
По информации другого СМИ CGTN новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.
По данным Al Arabia взрывов было несколько и они произошли на окраине Кабула.
Подробностей пока нет. О жертвах и пострадавших в результате новых взрывов также не сообщается.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на территории Кабула прогремели два взрыва. Количество жертв продолжает расти.