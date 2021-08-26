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В Кабуле прогремели новые взрывы, - TRT

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Афганистан, Четверг 26 августа 2021 21:31
В Кабуле прогремели новые взрывы, - TRT Фото: в Кабуле прогремели новые взрывы, один из них возле аэропорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кабуле раздались очередные взрывы. По предварительной информации один из них был рядом с аэропортом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT.

По информации другого СМИ CGTN новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.

По данным Al Arabia взрывов было несколько и они произошли на окраине Кабула.

Подробностей пока нет. О жертвах и пострадавших в результате новых взрывов также не сообщается.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на территории Кабула прогремели два взрыва. Количество жертв продолжает расти.

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