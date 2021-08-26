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Число жертв взрыва в Кабуле достигло 13. Среди погибших есть дети

Новина українською →
Кабул, Четверг 26 августа 2021 17:47
Число жертв взрыва в Кабуле достигло 13. Среди погибших есть дети Фото: число жертв взрыва в Кабуле растет (twitter com warcrimex)
Автор: РБК-Украина

В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек. Среди жертв есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отметим, информацию о жертвах распространяют со ссылкой на представителя талибов. По словам пресс-секретаря "Талибана", среди убитых есть дети, и многие боевики получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины уже следит за ситуацией с терактом вблизи аэропорта Кабула, пока информация о погибших или пострадавших украинцах не поступала.

А американский телеканал Fox News сообщает, что в теракте пострадали как минимум трое американских военных.

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