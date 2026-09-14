Воздвиження Хреста Господнього: як відзначає свято ПЦУ й чому воно "чіпляє" кожного

Про яку подію нагадує нинішнє свято

Сьогодні віряни згадують та вшановують історичну подію віднайдення та прославлення животворчого древа Хреста Господнього.

Воно сталося:

в Єрусалимі;

в 326 році.

"Завдяки турботі рівноапостольної Олени, матері римського імператора Костянтина", - уточнили у ПЦУ.

Українцям нагадали: "Коли хрест, на якому був розіп'ятий і помер наш Спаситель, віднайшли, то це стало великою духовною радістю для єрусалимських християн і для всієї Церкви".

"З міста й околиць сходилися до Голгофи вірні, щоби поклонитися животворчому древу", - додали у ПЦУ.

Як вшановує цю історичну подію Церква

Повідомляється, що з нагоди нинішнього свята (вшановуючи його з давніх часів) Церква щороку звершувала особливий чин Воздвиження хреста:

архієреї з молитвою підносили його образ на чотири сторони світу;

просили про благословення та милість.

"Коли число паломників примножилося, патріарх Макарій став піднімати хрест високо над народом і благословляти ним на чотири сторони, а всі схилялися в молитві, виголошуючи "Господи, помилуй!", - нагадали у ПЦУ.

Вірянам розповіли, що після віднайдення Хрест Господній, що лежав закопаним поблизу Голгофи, "омили з великим трепетом".

"І в пам'ять про це ми також під час чину воздвиження звершуємо символічне омовіння Хреста", - додали у ПЦУ.

Яке чудо сталось після віднайдення Хреста

"Та давня подія віднайдення Хреста Господнього цікава ще й чудом, яке сталося від Хреста", - повідомили українцям.

Так, коли люди віднайшли закопані хрести (а їх було декілька), то не знали який саме належав Господу нашому Ісусу Христу.

Але так сталось, що поруч із місцем розкопок йшла похоронна процесія.

"Передання свідчить, що в той момент, коли патріарх Макарій торкнувся померлого саме Хрестом нашого Спасителя, то померлий ожив, встав та пішов додому своїми ногами", - розповіли у ПЦУ.

Це - надзвичайно вразило всіх свідків.

Згодом на місці віднайдення чесного та животворчого Хреста було побудовано храм Воскресіння Христового, який освятили 13 вересня 335 року.

"І до нинішнього часу туди стікаються численні паломники з усього світу", - додали у ПЦУ.

ПЦУ привітала українців зі святом Воздвиження Хреста Господнього (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Що сталось із древом Животворчого Хреста

За даними ПЦУ, древо Животворчого Хреста (яке було віднайдене за повелінням рівноапостольної Олени), у багатьох частинках - великих і маленьких - було:

розділене;

рознесене по християнському світу.

"Але Хрест Господній - це не тільки і не лише те саме, історичне древо. Те древо, на якому був розіп'ятий і помер Спаситель", - зауважили у ПЦУ.

Чому віряни поклоняються хресту

Українцям пояснили, що і образ Хреста (який лежить нині уквітчаний посеред храмів), і всякий хрест (який покладається для вшанування у храмах по всьому світу) - всі вони:

фізично відрізняються від історичного Хресного Древа;

але таємничо, духовно, містично - є тим самим древом.

Тому віряни й поклоняються цьому образу, схиляються перед ним і вшановують - щоб "через даровану Хрестом Господнім силу" бути здатними гідно нести і свій власний хрест (як про це заповідав Спаситель).

"Тож терпеливо, з непохитною надією на Бога, будемо зносити всі випробування, які стаються на нашому життєвому шляху", - наголосили у ПЦУ.

Як долучитись до служби у храмі онлайн

Божественна літургія в день свята Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього відбувається у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на території однойменного монастиря в Києві.

Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до літургії в храмі, можуть стежити за нею віддалено - онлайн.

"Нехай образ та знамення Хреста Господнього завжди будуть нам нагадуванням, допомогою, втіхою і захистом через віру в Сина Божого, Який помер на хресті заради нас - і воскрес, як Переможець над злом. Силою Чесного і Животворчого Хреста Твого, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй і спаси нас", - підсумували у ПЦУ.