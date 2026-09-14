Воздвижение Креста Господня: как отмечает праздник ПЦУ и почему он "цепляет" каждого

Сегодня, 14 сентября, Православная Церковь Украины отмечает великий двунадесятый праздник - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Сегодня верующие вспоминают и почитают историческое событие обретения и прославления животворящего древа Креста Господня.
Оно произошло:
"Благодаря заботе равноапостольной Елены, матери римского императора Константина", - уточнили в ПЦУ.
Украинцам напомнили: "Когда крест, на котором был распят и умер наш Спаситель, нашли, то это стало большой духовной радостью для иерусалимских христиан и для всей Церкви".
"Из города и окрестностей сходились в Голгофу верные, чтобы поклониться животворящему древу", - добавили в ПЦУ.
Сообщается, что по случаю нынешнего праздника (чествуя его с давних времен) Церковь ежегодно совершала особый чин Воздвижения креста:
"Когда число паломников умножилось, патриарх Макарий стал поднимать крест высоко над народом и благословлять им на четыре стороны, а все склонялись в молитве, произнося "Господи, помилуй!", - напомнили в ПЦУ.
Верующим рассказали, что после обретения Крест Господень, лежавший закопанным вблизи Голгофы, "омыли с большим трепетом".
"И в память об этом мы также во время чина воздвижения совершаем символическое омовение Креста", - добавили в ПЦУ.
"То давнее событие обретения Креста Господня интересно еще и чудом, которое произошло от Креста", - сообщили украинцам.
Так, когда люди нашли закопанные кресты (а их было несколько), то не знали, какой именно принадлежал Господу нашему Иисусу Христу.
Но так случилось, что рядом с местом раскопок шла похоронная процессия.
"Предание свидетельствует, что в тот момент, когда патриарх Макарий коснулся умершего именно Крестом нашего Спасителя, то умерший ожил, встал и пошел домой своими ногами", - рассказали в ПЦУ.
Это - чрезвычайно поразило всех свидетелей.
Впоследствии на месте обретения честного и животворящего Креста был построен храм Воскресения Христова, который освятили 13 сентября 335 года.
"И до настоящего времени туда стекаются многочисленные паломники со всего мира", - добавили в ПЦУ.
По данным ПЦУ, древо Животворящего Креста (которое было обретено по повелению равноапостольной Елены), во многих частичках - больших и маленьких - было:
"Но Крест Господень - это не только и не столько то самое, историческое древо. То древо, на котором был распят и умер Спаситель", - отметили в ПЦУ.
Украинцам объяснили, что и образ Креста (который лежит ныне убранный цветами посреди храмов), и всякий крест (который полагается для почитания в храмах по всему миру) - все они:
Поэтому верующие и поклоняются этому образу, склоняются перед ним и почитают - чтобы "через дарованную Крестом Господним силу" быть способными достойно нести и свой собственный крест (как об этом завещал Спаситель).
"Поэтому терпеливо, с непоколебимой надеждой на Бога, будем сносить все испытания, которые происходят на нашем жизненном пути", - подчеркнули в ПЦУ.
Божественная литургия в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на территории одноименного монастыря в Киеве.
Те из верующих, которые физически не могут присоединиться к литургии в храме, могут следить за ней удаленно - онлайн.
"Пусть образ и знамение Креста Господня всегда будут нам напоминанием, помощью, утешением и защитой через веру в Сына Божьего, Который умер на кресте ради нас - и воскрес, как Победитель над злом. Силой Честного и Животворящего Креста Твоего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит.
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