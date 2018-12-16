Катастрофа истребителя: полет проходил в сложных погодных условиях

Фото: Су-27 (facebook.com/kpszsu)

В районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия

Истребитель Су-27 выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

Сообщается, что 15 декабря в Житомирской области в районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия, однако плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды. Уточняется, что летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

В пресс-службе отмечают, что полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения, характерные для истребительной авиации, такие как учебные воздушные бои.

Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и ближним приводом аэродрома Озерное.

Напомним, в результате катастрофы истребителя Су-27 в Житомирской области погиб майор Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Украины.