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Катастрофа истребителя: полет проходил в сложных погодных условиях

Новости » Общество    16.12.2018 - 14:56
Катастрофа истребителя: полет проходил в сложных погодных условиях
Фото: Су-27 (facebook.com/kpszsu)

В районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия

Истребитель Су-27  выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

Сообщается, что 15 декабря в Житомирской области в районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия, однако плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды. Уточняется, что летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

В пресс-службе отмечают, что полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения, характерные для истребительной авиации, такие как учебные воздушные бои.

Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и ближним приводом аэродрома Озерное.

Катастрофа истребителя: полет проходил в сложных погодных условиях

Напомним, в результате катастрофы истребителя Су-27 в Житомирской области погиб майор Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Украины.

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