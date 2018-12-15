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Катастрофа Су-27: в Воздушных силах сообщили подробности о погибшем пилоте

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 22:24
Катастрофа Су-27: в Воздушных силах сообщили подробности о погибшем пилоте
Фото: Су-27 (.facebook.com/kpszsu)

Майор Александр Фоменко служил в Озерном Житомирской области после возвращения из АТО

В результате катастрофы истребителя Су-27 в Житомирской области погиб майор Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПСУ.

Отмечается, что майор Фоменко был летчиком первого класса и имел общий налет 482 часа. Лишь в 2018 году он налетал 45 часов.

"Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем. Принимал участие в АТО в 2014 году", - отметили в командовании Воздушных сил.

Катастрофа Су-27: в Воздушных силах сообщили подробности о погибшем пилоте

 

Фото: Александр Фоменко (facebook.com/kpszsu)

После возвращения из АТО Фоменко служил в воинской части 1435, которая дислоцируется в Озерном Житомирской области. Его самолет Су-27 с бортовым номером 55 разбился в двух километрах от аэродрома в Озерном, когда пилот пытался направить самолет на посадку.

Майор Фоменко родом из города Шостка Сумской области. У него остались жена и дочь.

Напомним, на место падение военного самолета Су-27, который разбился 15 декабря, в Житомирской области, выехали следователи Государственного бюро расследований. Расследованием крушения военного самолета занимается Госбюро расследований и военная прокуратура

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