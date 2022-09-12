В Воздушных силах показали работу украинской ПВО по вражеским ракетам (видео)

Российские войска 11 сентября нанесли массированный удар по Украине. Воздушные силы показали, как украинские системы ПВО отбивали атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил.

Напомним, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины. Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

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