У Повітряних силах показали роботу української ППО по ворожих ракетах (відео)

Російські війська 11 вересня завдали масованого удару по Україні. Повітряні сили показали, як українські системи ППО відбивали атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України. Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

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