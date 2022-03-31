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Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре российских истребителя и две крылатых ракеты

Фото: запуск ракеты Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Во время авианалетов в Харьковской области зенитно-ракетные комплексы ВСУ уничтожили четыре российских истребителя, две крылатых ракеты и один беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил ВСУ.

"Оккупанты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения о сбитых двух крылатых ракетах врага по разным направлениям", - говорится в сообщении.

В ВСУ также отметили, что в течение двух последних дней противник изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на Востоке страны.

"Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, во Львовской области ВСУ сбили вражеские ракеты. От падения обломков возник пожар.

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