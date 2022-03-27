Россия боится ПВО Украины и наносит ракетные удары из своего воздушного пространства

Россия наносит ракетные удары по территории Украины издалека, потому что бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Однако высокий процент отказов ракет вынудит российских оккупантов пойти на больший риск для своей авиации.

"Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые из российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов для украинских сил ПВО", - говорится в сообщении британской разведки.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам на территории Украины, в том числе по тем, которые расположены в густонаселенных жилых районах. При этом в британской разведке считают, что 60% случаев отказов ракетного оружия усложнит положение России. Кроме того, ограниченные запасы этого вооружения вынудит Москву вернуться к менее современным и точным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.