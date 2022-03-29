ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львовской области ВСУ вчера сбили вражеские ракеты. От падения обломков возник пожар

Новина українською →
Львовская область, Вторник 29 марта 2022 11:27
Во Львовской области ВСУ вчера сбили вражеские ракеты. От падения обломков возник пожар Фото: во Львовской области сбили российские ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львовской области в понедельник, 28 марта, Вооруженные Силы Украины ликвидировали российские ракеты. От падения обломков возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ и главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"В конце суток 28-го марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов было выпущено две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Средствами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", - говорится в сообщении ВСУ.

Однако Козицкий отмечает, что в Золочевском районе было сбито три ракеты. От падение обломков загорелась сухая трава. Пожар удалось локализовать. К счастью, жертв нет.

Кроме того, украинские защитники уничтожили два российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли здание Николаевской ОВА. Пока известно о 9 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Львовская область
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле