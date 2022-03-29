Во Львовской области ВСУ вчера сбили вражеские ракеты. От падения обломков возник пожар

Во Львовской области в понедельник, 28 марта, Вооруженные Силы Украины ликвидировали российские ракеты. От падения обломков возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ и главу Львовской ОВА Максима Козицкого .

"В конце суток 28-го марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов было выпущено две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Средствами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", - говорится в сообщении ВСУ.

Однако Козицкий отмечает, что в Золочевском районе было сбито три ракеты. От падение обломков загорелась сухая трава. Пожар удалось локализовать. К счастью, жертв нет.

Кроме того, украинские защитники уничтожили два российских БПЛА оперативно-тактического уровня.