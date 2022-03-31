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Повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські винищувачі і дві крилатих ракети

Фото: запуск ракети Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Під час авіанальотів у Харківській області зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили чотири російські винищувачі, дві крилатих ракети і один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил ЗСУ.

"Окупанти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БПЛА. Також є відомості про збиті дві крилаті ракети ворога за різними напрямками", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ також зазначили, що протягом двох останніх днів противник змінив тактику ведення бойових дій в небі і зосередив активність на Сході країни.

"Зазнавши серйозних втрат напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не входити в зону дії нашої ППО", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, у Львівській області ЗСУ збили ворожі ракети. Від падіння уламків виникла пожежа.

Ми також писали про те, що Росія боїться ППО України і завдає ракетних ударів зі свого повітряного простору.

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