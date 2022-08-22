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Воздушные силы уничтожили еще один БПЛА оккупантов (видео)

Фото: Воздушные силы уничтожили БПЛА оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные с каждым днем уничтожают все больше вражеской техники. В воскресенье, 21 августа, наши воины "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.

"Слава украинским воинам! Вместе Победим!"- отметили в службе связей с общественностью воздушного командования "Центр".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 200 военных.

К слову, вечером воскресенья, 21 августа, военнослужащие ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов в небе над Сумской областью.

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