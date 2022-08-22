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Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів (відео)

Фото: Повітряні сили знищили БПЛА окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових.

До слова, ввечері неділі, 21 серпня, військовослужбовці ЗСУ знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.

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