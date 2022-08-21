Украинские военные сбили над Сумской областью российский беспилотник

В воскресенье, 21 августа, вечером бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили беспилотник оккупантов в небе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

"И немного хороших новостей на ночь: сегодня вечером над Сумским районом сбили вражеский беспилотник", - рассказал Живицкий.

Напомним, 21 августа в небе над Херсонской областью нашими военными были уничтожены сразу три российских БПЛА за час.

Также мы писали, что украинские военные во время воздушной тревоги в субботу, 20 августа, сбили два российских беспилотника.

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