Воздушные силы готовы к любым провокациям на День Независимости, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Наши военные готовы к любым сценариям... рассматриваются различные варианты, кризисные ситуации. Воины Воздушных сил будут защищать наше небо. Прежде всего, нужно знать, к чему готовится враг, ведется постоянная разведка, нужно знать, какие силы и средства противник сконцентрировал на подступах к нашим границам", - рассказал он.

Игнат отметил, что украинская сторона учитывает и контролирует наличие российских самолетов и вертолетов на аэродромах в Беларуси, России и на территории Крыма, а также ракетного вооружения, которое противник сосредотачивает вокруг украинских границ.

"Будем отслеживать и пытаться адекватно отреагировать на любые угрозы, которые нам противник, вероятно, подготовил на наш главный праздник", - подчеркнул спикер.