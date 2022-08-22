ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повітряні сили готові до будь-яких провокацій на День Незалежності, - ЗСУ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 серпня 2022 13:17
Повітряні сили готові до будь-яких провокацій на День Незалежності, - ЗСУ Фото: повітряні сили готові до будь-яких провокацій на День Незалежності (armyinform)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили ЗСУ допускають збройні провокації ворога до Дня Незалежності 24 серпня. Однак українські війська готові до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Наші військові готові до будь-яких сценаріїв... розглядаються різні варіанти, кризові ситуації. Воїни Повітряних сил захищатимуть наше небо. Перш за все, потрібно знати, до чого готується ворог, ведеться постійна розвідка, потрібно знати, які сили і засоби противник сконцентрував на підступах до наших кордонів", - розповів він.

Ігнат зазначив, що українська сторона враховує і контролює наявність російських літаків і вертольотів на аеродромах в Білорусі, Росії і на території Криму, а також ракетного озброєння, яке противник зосереджує навколо українських кордонів.

"Будемо відслідковувати і намагатися адекватно відреагувати на будь - які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, співробітникам установ, розташованих в урядовому кварталі в Києві, рекомендують працювати віддалено протягом наступного тижня. Такі заходи пов'язані з підвищеним ризиком атак з боку Росії в День Незалежності.

Як в Україні готуються до Дня Незалежності на тлі погроз з боку Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація День незалежності України ракетный удар
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії