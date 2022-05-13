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Не воздушная тревога. В Одессе будут слышать одиночные звуки сирены: что произошло

Фото: сегодня в Одессе будут слышать одиночные звуки сирены (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 мая в Одессе могут слышать звуки сирены в ближайшее время. Жителей предупреждают о проверке работы громкоговорителя на одном из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал горсовета Одессы.

"Сейчас одно из предприятий города, где находится громкоговоритель сигнала тревоги, проводит ремонт соответствующего оборудования. Единичных звуки сирены, которые вы можете услышать в ближайшее время, - проверка работы громкоговорителя", - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время Одесса подвергалась массированным ракетным атакам. Оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма.

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Одессавоздушная тревога