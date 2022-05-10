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В Одессе слышали взрыв

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Одесса, Вторник 10 мая 2022 15:47
В Одессе слышали взрыв Фото: в Одессе слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 мая в Одессе был слышен взрыв. Официальной информации о причинах пока не озвучивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Одеса".

"В Одессе прогремел взрыв", - информирует издание.

Как пишут другие местные издания, причиной взрыва может быть работа ПВО.

"Одессе слышен взрыв с моря...Вероятно, работает ПВО. Тревогу еще не объявляли. Не паникуем...По нашей информации, в небе над морем что-то сбили", - пишет Думская.

Напомним, вчера вечером Одесса подверглась ракетной атаке. От вражеского удара загорелся торговый центр.

Добавим, последние три дня Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма

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