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Не повітряна тривога. В Одесі чутимуть поодинокі звуки сирени: що сталося

Фото: сьогодні в Одесі чутимуть поодинокі звуки сирени (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 травня в Одесі можуть чути звуки сирени найближчим часом. Мешканців попереджають про перевірку роботи гучномовця на одному з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

"Наразі одне з підприємств міста, де знаходиться гучномовець сигналу тривоги, проводить ремонт відповідного обладнання. Поодиноких звуки сирени, які ви можете почути найближчим часом, - перевірка роботи гучномовця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останнім часом Одеса піддавалась масованим ракетним атакам. Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря і території окупованого Криму.

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Одесавоздушная тревога