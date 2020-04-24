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В воздухе Киева наблюдается превышение вредных веществ, - Укргидрометцентр

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 14:06
В воздухе Киева наблюдается превышение вредных веществ, - Укргидрометцентр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшая концентрация вредных веществ наблюдается на дорогах столицы

В воздухе Киева наблюдается превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Об этом во время брифинга заявил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, наибольшая концентрация вредных веществ наблюдается на автодорогах.

"Превышение предельно допустимых концентраций в Киеве отмечается частично по диоксиду азота, частично диоксиду серы и формальдегида. Особенно это касается мест скопления автотранспорта, в том числе из-за ремонта дорог", - сообщил Прокопенко.

Он добавил, что химическое загрязнение воздуха в Киеве находится на "преимущественно характерном уровне" для апреля. Радиоактивное загрязнение в Киевской области остается в пределах природного фона и составляет 0,012-0,018 мР/час.

Превышение содержания вредных веществ в воздухе столицы продолжается второй день. Сегодня воздух в Киеве снова оказался самым загрязненным в мире. По состоянию на 10 утра, индекс загрязнения в столице составлял 155. В некоторых районах Киева индекс воздуха находился на отметке "опасно".

Также сообщалось, что пожарные локализовали один из очагов пожара в Чернобыльской зоне, дым от которого раньше ощущался в Киеве. Спасатели также продолжают тушение пожаров в Житомирской области.

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