ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Загрязнение воздуха в Киеве: превышена концентрация азота и серы

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 15:16
Загрязнение воздуха в Киеве: превышена концентрация азота и серы
Фото: Николай Кульбида (facebook.com/MNSZhytomyr)

Загрязнение находится на характерном для апреля уровне

По состоянию на 23 апреля в воздухе Киева превышены нормы по концентрации азота, серы и формальдегида. Об этом на брифинге заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, на сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.

"Отмечается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегида. Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушная миграция цезия-137 не зафиксирована", - добавил Кульбида.

Он подчеркнул, что направление ветра в ближайшие дни будет изменчивым.

Напомним, на прошлой неделе Киев стал лидером в мире по уровню загрязненности воздуха. В частности, максимально допустимые показатели загрязненности 19 апреля были превышены почти в 5 раз. Всего в столице Украины тогда зафиксировали 37 пожаров травяного настила и торфяников. Кроме того, в Киеве стоял дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне.

Помещенных на обсервацию украинцев из ОАЭ отпустили домой
Новости Украины Киеввоздухзагрязнение
News
On Top