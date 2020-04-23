Загрязнение воздуха в Киеве: превышена концентрация азота и серы

Фото: Николай Кульбида (facebook.com/MNSZhytomyr)

Загрязнение находится на характерном для апреля уровне

По состоянию на 23 апреля в воздухе Киева превышены нормы по концентрации азота, серы и формальдегида. Об этом на брифинге заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, на сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.

"Отмечается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегида. Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушная миграция цезия-137 не зафиксирована", - добавил Кульбида.

Он подчеркнул, что направление ветра в ближайшие дни будет изменчивым.

Напомним, на прошлой неделе Киев стал лидером в мире по уровню загрязненности воздуха. В частности, максимально допустимые показатели загрязненности 19 апреля были превышены почти в 5 раз. Всего в столице Украины тогда зафиксировали 37 пожаров травяного настила и торфяников. Кроме того, в Киеве стоял дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне.