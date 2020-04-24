В Житомирской области продолжается тушение пожаров

Фото: лесной пожар (dsns.gov.ua)

К тушению привлечено 686 человек и 99 единиц техники

В настоящее время в Житомирской области локализовали пожары в лесных массивах, однако спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в настоящее время спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах.

Как отмечается, к тушению привлечено 686 человек и 99 единиц техники.

Напомним, в Житомирской области 23 апреля, вспыхнул новый лесной пожар. Возгорание произошло во второй половине дня в Пояскивском лесничестве. Пожар сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области было локализованы все очаги лесного пожара. Огнеборцы локализовали последний очаг возгорания на территории Виступовицкого лесничества вблизи сел Жолудевка и Журба.

Также за минувшие сутки в Чернобыльской зоне авиация сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня, однако пожары там еще продолжаются.