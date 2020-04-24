У повітрі Києва спостерігається перевищення шкідливих речовин, - Укргідрометцентр

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша концентрація шкідливих речовин спостерігається на дорогах столиці

У повітрі Києва спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту, діоксиду сірки та формальдегіду. Про це під час брифінгу заявив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, найбільша концентрація шкідливих речовин спостерігається на автошляхах.

"Перевищення гранично допустимих концентрацій у Києві відмічається частково по діоксиду азоту, частково діоксиду сірки та формальдегіду. Особливо це стосується місць скупчення автотранспорту, в тому числі і через ремонт доріг", - повідомив Прокопенко.

Він додав, що хімічне забруднення повітря у Києві знаходиться на "переважно характерному рівні" для квітня. Радіоактивне забруднення у Київській області залишається у межах природного фону і становить 0,012-0,018 мР/год.

Перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі столиці триває другий день. Сьогодні повітря у Києві знову виявилося найбруднішим у світі. Станом на 10 ранку, індекс забруднення у столиці складав 155. У деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".

Також повідомлялося, що вогнеборці локалізували один з осередків пожежі у Чорнобильській зоні, дим від якої раніше відчувався у Києві. Рятувальники також продовжують гасіння пожеж у Житомирській області.