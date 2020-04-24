ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ГСЧС рассказали о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 11:40
В ГСЧС рассказали о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Спасателям удалось локализовать пожар возле села Рассоха

Один из трех очагов пожара в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, спасателям удалось локализовать пожар рядом с населенным пунктом Рассоха на территории Дитяткивского лесничества.

"Сейчас основные усилия направлены на локализацию 2-х очагов тления пней, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем в с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка", - сообщили в ГСЧС.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области, в результате пожаров в зоне отчуждения, находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, добавили в ГСЧС.

Отметим, что сегодня воздух в Киеве снова оказался самым грязным в мире. По состоянию на 10 утра, индекс загрязнения в столице Украины составлял 155. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Вчера сообщалось, что продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области. Задымленность в регионе в целом и в столице в частности также объясняется пожарами в Житомирской области.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро в Житомирской области локализовали пожары в лесных массивах, однако спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила.

За сутки авиация сбросила 236 т воды на пожары в Чернобыльской зоне В Киевской области ликвидировали лесной пожар, - ГСЧС
Новости Украины пожарЧернобыльГСЧС
News
On Top