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Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом

Новости » Общество     24.04.2020 - 10:02
Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 155

Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, из-за задымления, которое поступает от пожаров из Чернобыльской зоны. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

Как сообщается, в настоящее время индекс загрязнения в столице Украины составляет 155. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Отметим, на втором месте находится индийский город Дели, где индекс загрязнения составляет 141, на третьем - Кувейт с индексом 120.

Напомним, в украинском гидрометцентре заявили, что в воздухе Киева превышены нормы концентрации азота, серы и формальдегида. Однако, сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.

Кроме того, на прошлой неделе Киев стал лидером в мире по уровню загрязненности воздуха. В частности, максимально допустимые показатели загрязненности 19 апреля были превышены почти в 5 раз. Всего в столице Украины тогда было зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников.

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