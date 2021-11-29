ВОЗ заявляет об отсутствии смертей из-за штамма "Омикрон"
Во Всемирной организации здравоохранения выяснили, были ли летальные исходы среди пациентов, больных новым штаммом коронавируса "Омикрон". По информации ВОЗ, таких случаев не было зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.
"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом" Омикрон", - говорится в отчете.
Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения также оценили риск распространения нового штамма коронавирус "Омикрон" на глобальном уровне, назвав его "очень высоким".
Где уже обнаружен штамм "Омикрон"
Первые случаи заражения новым штаммом обнаружили в ЮАР, а также в:
- Гонконге,
- Израиле,
- Бельгии,
- Чехии,
- Германии,
- Великобритании,
- Италии,
- Австралии,
- Канаде,
- Нидерландах,
- Швейцарии,
- Португалии,
- Шотландии.
Что о нем известно
Новый штамм, который в первую очередь обнаружили в Южной Африке - получил название "Омикрон", хотя предполагалось, что новый он получит название Nu.
По словам медиков из ЮАР, главный симптом "Омикрона" - это сильная усталость. Второй признак - это головная боль.
Первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса подтвердили в Бельгии.
Тем временем BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.
Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким".
Напомним, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон".
Добавим, в Японии государственный институт инфекционных заболеваний присвоил штамму "Омикрон" самый высокий уровень опасности.