ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВОЗ заявляет об отсутствии смертей из-за штамма "Омикрон"

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 10:22
ВОЗ заявляет об отсутствии смертей из-за штамма "Омикрон" Фото: ВОЗ заявляет об отсутствии смертей из-за штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения выяснили, были ли летальные исходы среди пациентов, больных новым штаммом коронавируса "Омикрон". По информации ВОЗ, таких случаев не было зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом" Омикрон", - говорится в отчете.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения также оценили риск распространения нового штамма коронавирус "Омикрон" на глобальном уровне, назвав его "очень высоким".

Где уже обнаружен штамм "Омикрон"

Первые случаи заражения новым штаммом обнаружили в ЮАР, а также в:

  • Гонконге,
  • Израиле,
  • Бельгии,
  • Чехии,
  • Германии,
  • Великобритании,
  • Италии,
  • Австралии,
  • Канаде,
  • Нидерландах,
  • Швейцарии,
  • Португалии,
  • Шотландии.

Что о нем известно

Новый штамм, который в первую очередь обнаружили в Южной Африке - получил название "Омикрон", хотя предполагалось, что новый он получит название Nu.

По словам медиков из ЮАР, главный симптом "Омикрона" - это сильная усталость. Второй признак - это головная боль.

Первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса подтвердили в Бельгии.

Тем временем BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким".

Напомним, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон".

Добавим, в Японии государственный институт инфекционных заболеваний присвоил штамму "Омикрон" самый высокий уровень опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус
NEWS
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
DAILY
Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией