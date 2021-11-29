ВОЗ заявляет об отсутствии смертей из-за штамма "Омикрон"

Во Всемирной организации здравоохранения выяснили, были ли летальные исходы среди пациентов, больных новым штаммом коронавируса "Омикрон". По информации ВОЗ, таких случаев не было зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом" Омикрон", - говорится в отчете.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения также оценили риск распространения нового штамма коронавирус "Омикрон" на глобальном уровне, назвав его "очень высоким".

Где уже обнаружен штамм "Омикрон"

Первые случаи заражения новым штаммом обнаружили в ЮАР, а также в:

Гонконге,

Израиле,

Бельгии,

Чехии,

Германии,

Великобритании,

Италии,

Австралии,

Канаде,

Нидерландах,

Швейцарии,

Португалии,

Шотландии.

Что о нем известно

Новый штамм, который в первую очередь обнаружили в Южной Африке - получил название "Омикрон", хотя предполагалось, что новый он получит название Nu.

По словам медиков из ЮАР, главный симптом "Омикрона" - это сильная усталость. Второй признак - это головная боль.

Первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса подтвердили в Бельгии.

Тем временем BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким".