Япония присвоила самый высокий уровень опасности штамму "омикрон": что это значит

В Японии Государственный институт инфекционных заболеваний повысил уровень опасности нового штамма "омикрон". Так, новому варианту коронавируса решено присвоить самый высокий уровень опасности (всего их три).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что власти рассмотрят вопрос о вероятных дальнейших ограничениях на въезд в страну на фоне распространения нового варианта коронавирусной инфекции.

Как сообщают местные СМИ, сейчас опасность штамма оценивается как "вариант, вызывающий беспокойство" (VOC).

Напомним, Япония уже заявила, что усиливает контроль на границе из-за распространения нового штамма коронавируса " омикрон". Страна уже закрыла границы для путешественников из нескольких стран и рассматривает возможность новых ограничений.

Добавим, что через новый штамм коронавирус уже 12 стран запретили полеты в Южную Африку. Это Япония, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и другие страны.