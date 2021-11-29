ВООЗ заявляє про відсутність смертей через штам "Омікрон"

У Всесвітній організації охорони здоров'я з'ясували, чи були летальні випадки серед пацієнтів, хворих новим штамом коронавірусу "Омікрон". За інформацією ВООЗ, таких випадків не було зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ВООЗ.

"На сьогоднішній день не було зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного зі штамом "Омікрон", - йдеться в звіті.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я також оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим".

Де вже виявлено штам "Омікрон"

Перші випадки зараження новим штамом виявили у ПАР, а також у:

Гонконгу,

Ізраїлі,

Бельгії,

Чехії,

Німеччині,

Великій Британії,

Італії,

Австралії,

Канаді,

Нідерландах,

Швейцарії,

Португалії,

Шотландії.

Що про нього відомо

Новий штам, який першочергово виявили в Південній Африці - отримав назву "Омікрон", хоча передбачалося, що новий штам отримає назву Nu.

За словами медиків з ПАР, головний симптом "Омікрона" - це сильна втома. Друга ознака - це головний біль.

Перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у Бельгії.

Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні. Експерти називають його "дуже високим".