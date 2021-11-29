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В США назвали самый надежный способ защиты от штамма "Омикрон"

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США, Понедельник 29 ноября 2021 09:34
В США назвали самый надежный способ защиты от штамма "Омикрон" Фото: главный инфекционист США Энтони Фаучи (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон". Он также отметил, что для изучения заразности нового варианта понадобится как минимум несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Существующие вакцины, по всей видимости, обеспечивают определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых людей обеспечивает надежную защиту от COVID", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, эксперты Белого дома рекомендовали всем взрослым, которые уже прошли базовый курс вакцинации от коронавируса, как можно быстрее сделать еще одну прививку.

"Тем, кто еще не сделал прививку, следует немедленно вакцинироваться. В США право на ревакцинацию есть у тех, кто привился препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад", - добавляют в сообщении.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" более заразен для тех, кто уже перенес COVID-19.

Добавим, в Японии государственный институт инфекционных заболеваний присвоил штамму "Омикрон" самый высокий уровень опасности.

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