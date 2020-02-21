ВОЗ заявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая

Иллюстративное фото (AFP)

За сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что вчера ВОЗ сообщала о 1026 инфицированных. Таким образом, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.

На данный момент статистика инфицирования COVID-19 за один день 21 февраля за пределами Китая выглядит так: 100 в Южной Корее, 16 в Италии, 13 в Иране, 13 в Японии, 13 на лайнере Diamond Princess, 4 в Австралии, 2 в Гонконге, 2 в Таиланде, а также по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.

Отметим, что ранее в Соединенных Штатах Америки заявили о 34 случаях инфицирования на территории страны. По данным федеральных властей США, количество заболевших может быть намного больше.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 21 февраля, за пределами Китая Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 1152 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах.