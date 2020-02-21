ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США заявили о новых случаях заболевания коронавирусом

Новости » В мире     21.02.2020 - 20:50
В США заявили о новых случаях заболевания коронавирусом
Фото: эвакуированные из Diamond Princess американцы (Getty Images)

В США подтвердили 34 случая заражения

Количество инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 в США возросло как минимум до 34 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что 13 случаев заражения были диагностированы у американцев, которые вернулись в США из-за границы.

Еще у 21 человека вирус обнаружили после их возвращения с круизного лайнера Diamond Princess.

По словам главы Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье, заболевшие контактировали с остальными эвакуированными с корабля американцами, которые все еще находятся на карантине. Следовательно, количество инфицированных коронавирусом может быть значительно больше, пояснила Месонье.

Напомним, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess составляет 621 человек. В среду, 19 февраля, на круизном лайнере частично сняли карантин. После двух недель карантина первые 500 пассажиров лайнера сошли на берег. Всего на борту 3700 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 21 февраля, за пределами Китая Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 1152 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах.

Минздрав договаривается с Красным Крестом о психологической помощи эвакуированным из Китая ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса еще в одной провинции Китая
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь