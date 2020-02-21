За сутки коронавирусом вне Китая заразились 76 человек

Иллюстративное фото (AFP)

На текущий момент известно о 8 смертельных случаях от вируса за пределами Китая

По состоянию на 21 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 1152 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Twitter.

Также на текущий момент известно о 8 смертельных случаях от вируса за пределами Китая. Отметим, что вчера ВОЗ сообщала о 1026 инфицированных. Таким образом, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 76 человек.

Больше всего случаев произошло в Южной Корее. Также в ВОЗ обеспокоены увеличением инфицированных в Иране, где за последние дни зарегистрировали 18 новых случаев COVID-19 и 4 смерти от вируса.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса, несмотря на относительно небольшие цифры, организация обеспокоена количеством случаев, не имеющих четкой эпидемиологической связи, таких как поездка в Китай или тесный контакт с уже зараженным.

Напомним, сегодня стало известно, что в Ливане зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у одного из пассажиров, который вернулся домой из Ирана.