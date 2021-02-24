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ВОЗ и ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий COVID-вакцинации

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет ЮНЕСКО призвали изменить курс текущих стратегий вакцинации COVID-19. Они просят рассматривать вакцины как глобальное общественное благо.

Об этом сообщает Mirage News.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что при нынешнем положении дел жители многих развивающихся стран не будут иметь доступа к вакцинам до 2022 года.

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Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

Кроме того, Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Президент страны хочет, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".

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Новости Украины ВОЗЮНЕСКОвакцинацияКоронавирус
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