ВООЗ і ЮНЕСКО закликали змінити курс поточних стратегій COVID-вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародний комітет ЮНЕСКО закликали змінити курс поточних стратегій вакцинації COVID-19. Вони просять розглядати вакцини як глобальне суспільне благо.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреsсус заявив, що при нинішньому положенні справ жителі багатьох країн, що розвиваються, не будуть мати доступу до вакцин до 2022 року.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

Крім того, Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Президент країни хоче, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".