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Мексика подаст Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID

Новина українською → Мехико, Вторник 16 февраля 2021 17:59
Мексика подаст Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID Фото: вакцина от COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Официальный Мехико выступает за то, чтобы все страны могли вакцинировать свое население.

Об этом заявил министр иностранных дел Марсело Эбрард, передает Reuters.

По его словам, в среду от имени Мексики и Латинской Америки выразят обеспокоенность по поводу неравного доступа к вакцинам.

"В странах, производящих вакцины, очень высокий уровень вакцинации, а в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - гораздо меньше", - заявил Эбрард.

В то же время президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что правительство хотело бы, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca.

А сегодня стало известно, что в экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку на регистрацию этой вакцины. Украинская сторона ожидает, что на этой неделе будет доставлено не менее 500 000 доз вакцины AstraZeneca, после чего начнется кампания по иммунизации населения.

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