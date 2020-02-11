ВОЗ спрогнозировала появление первой вакцины от коронавируса

Первая вакцина может появится через 18 месяцев
Первая вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова через 18 месяцев. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации, которая вела трансляцию его выступления.
Отметим, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Число случаев заражения в Китае достигло 42638.
Daily media briefing on #2019nCoV with @DrTedros https://t.co/rIOrFuLckE— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от коронавируса.
Также сообщалось, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.
Ранее сообщалось, что в Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек.
Кроме того, известно о двух гражданах Украины, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Их госпитализировали в японскую больницу, они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.