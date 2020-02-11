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Скалецкая: в Украине проверяют пять человек на коронавирус

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 09:51
Скалецкая: в Украине проверяют пять человек на коронавирус
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Пять человек обратились за помощью из-за подозрений на коронавирус

На сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют пять человек. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По ее словам, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса", - добавила Скалецкая.

Напомним, ранее и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что число украинцев, зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, может вырасти.

Пока известно о двух гражданах Украины, которые заразились на лайнере. Их госпитализировали в японскую больницу, они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Всего по состоянию на 11 февраля зафиксировано более тысячи смертей от китайского коронавируса нового типа. Также известно, что более 40 тысяч человек по всеми миру заражены им.

С круизного лайнера в Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями
Новости Украины вирусукраинцыЗоряна Скалецкая
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