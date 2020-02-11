ВООЗ спрогнозувала появу першої вакцини від коронавірусу

Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (twitter.com/DrTedros)

Перша вакцина може з'явиться через 18 місяців

Перша вакцина проти коронавірусу COVID-19 може бути готова через 18 місяців. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє прес-служба організації, яка вела трансляцію його виступу.

Зазначимо, кількість жертв пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, в Китаї збільшилося за добу на 108. У цілому померло 1016 місцевих жителя, 3996 людина одужали і були виписані з лікарні. Кількість випадків зараження в Китаї досягла 42638.

Раніше РБК-Україна писало, що Великобританія досягла прориву в пошуку вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Раніше повідомлялося, що в Україні на наявність коронавіруса перевіряють п'ять осіб.

Крім того, відомо про двох громадян України, які заразилися на круїзному лайнері Diamond Princess. Їх госпіталізували в японську лікарні, вони пробудуть під медичним наглядом не менше 14 днів.