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В Гонконге разработали вакцину от коронавируса

Новости » Общество     28.01.2020 - 18:34
В Гонконге разработали вакцину от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний

Группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азиатские СМИ.

Как сообщается, начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Напомним, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.

Кроме того, Россия закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кроме того, правительство Гонконга частично ограничит транспортное соединение с материковой частью Китая, чтобы сократить распространение нового коронавируса. Ожидается, что в два раза сократят авиарейсы, автобусные перевозки и полностью закроют железнодорожное сообщение.

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