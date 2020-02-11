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Появилось официальное название коронавируса из Китая

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 17:20
Появилось официальное название коронавируса из Китая
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Коронавирус назвали Covid -2019

Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации.

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами.

"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19", - заявил он.

Отметим, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют пять человек.

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