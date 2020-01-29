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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса

Новости » В мире     29.01.2020 - 18:04
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com)

Будет решаться вопрос, несет ли распространение коронавируса международную угрозу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Об этом говорится в сообщении директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса в Twitter.

Заседание состоится 30 января в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - написал глава ВОЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. При этом ВОЗ призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендовал эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии в китайском городе Ухань. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания по всей стране, среди них 132 человека погибли.

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