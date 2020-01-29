Из Китая в связи с вирусом перенесли международные спортивные турниры

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Из Китая перенесли турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу

В связи со вспышкой нового коронавируса из Китая были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу. Об этом сообщает Reuters.

Так, был перенесен из Китая зональный теннисный турнир Кубка федерации Международной теннисной федерации (ITF), который должен был состояться 4-8 февраля в Дунгуане. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Янкине 15-16 февраля - первое официальное тестовое соревнование перед Олимпийскими играми в Пекине 2022 года. Кроме этого были отменены матчи с участием китайских клубов в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Ранее Китай отказался от проведения матчей в своей стране.

Также отмечается, что были перенесены из Китая матчи группы В второго дивизиона юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет), а также отборочный турнир по олимпийскому баскетболу среди женских команд.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за коронавируса в Китае был введен карантин в 16 городах провинции Хубэй. Случаи инфицирования коронавирусом были подтверждены практически во всех провинциях.